Συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν 2026

Εν όψει της επικείμενης προγραμματισμένης συνάντησης εντός Φεβρουαρίου 2026 του πρωθυπουργού της Ελλάδος Κυριάκου Μητσοτάκη με τον πρόεδρο της Τουρκίας Ρετσέπ Ταγίπ Ερντογάν με πλαίσιο συζήτησης όλων των ανοικτών θεμάτων που αφορούν τις σχέσεις των δυο χωρών (ελπίζω τουλάχιστον), ο γράφων ΓΙΑ ΠΟΛΛΟΣΤΗ ΦΟΡΑ επανέρχεται με συγκεκριμένες προτάσεις στα θέματα αυτά με την ελπίδα σύντομα και δίκαια να επιλυθούν.

Τις προτάσεις αυτές ο γράφων εγγράφως και προσφάτως απέστειλε στα γραφεία και των δύο ηγετών με την ελπίδα να εισακουστεί προς όφελος της ειρήνης και προπάντων προς όφελος των σχέσεων των δύο λαών.

Λοιπόν, οι προτάσεις μου έχουν ως εξής.

1)Αναγνώριση εκ μέρους των δύο χωρών οτι τα χωρικά ύδατα και ο εθνικός εναέριος χώρος αυτών είναι για πάντα τα έξι μίλια.

2)Η συζήτηση περί Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης και Υφαλοκρηπίδας φεύγει από την μέση. Δεν έχει κανένα νόημα σε μια περίκλειστη θάλασσα όπως το Αιγαίον Πέλαγος. Αντ’αυτού προτείνω όπως προσληφθεί και από τις δύο χώρες μια ξένη εταιρεία, η οποία θα διεξάγει έρευνες υδρογονανθράκων στα διεθνή ύδατα του Αιγαίου για λογαριασμό και των δύο χωρών. Οτιδήποτε εκμεταλλεύσιμο ευρεθεί να διαμοιρασθεί εξίσου μεταξύ των δύο χωρών, αφού βεβαίως αφαιρεθεί το ποσοστό της εταιρείας (ο γράφων εύχεται ολοψύχως να μην ευρεθεί τίποτε απολύτως).

3)Η προστασία των θαλασσίων πάρκων στο Αιγαίο να περάσει στην ευθύνη και των δύο χωρών στα μέρη που προσεγγίζουν την Τουρκία. Ούτως ή άλλως προστασία θαλασσίων πάρκων δεν νοείται χωρίς έλεγχο της αλιείας και των δύο χωρών.

4)Προτείνω την υπογραφή Συμφώνου Μη Επιθέσεως Τουρκίας-Ελλάδος (θυμίζω οτι κάτι τέτοιο πρότεινε ο πρόεδρος Τουργκούτ Οζάλ στον Ανδρέα Παπανδρέου και ο τελευταίος το αρνήθηκε). Με αυτήν την ενέργεια να καταργηθεί το περίφημο casus belli (αιτία πολέμου) μεταξύ των δύο χωρών.

5)Προτείνω μερική αποστρατιωτικοποίηση των ελληνικών νησιών και ως αντάλλαγμα την απομάκρυνση της Τουρκικής Στρατιάς Αιγαίου ή έστω μεγάλου μέρους αυτής 200χλμ. στο βάθος της Τουρκίας ή στον βορρά αυτής προκειμένου να επιτηρούν την Ρωσία. Ολική απομάκρυνση του Ελληνικού Στρατού από τα νησιά θα θεωρηθεί προδοσία, εγκατάλειψη και θα έχει καταστροφικές συνέπειες στον ψυχισμό του ελληνικού λαού. Από την άλλη, η μερική αποστρατιωτικοποίηση και η απομάκρυνση της Τουρκικής Στρατιάς θα ικανοποιήσει το αίσθημα ασφάλειας και των δύο λαών.

6)Προτείνω σε αντάλλαγμα της ελληνικής παραίτησης από την προοπτική της επέκτασης των χωρικών υδάτων στα 12 μίλια να διευκρινιστεί από τουρκικής πλευράς οτι όσα νησιά δεν αναφέρονται ρητά στην Συνθήκη της Λωζάνης και κατοικούνται από αρχαιοτάτων ετών από Έλληνες οτι είναι ελληνικής κυριαρχίας, συμπεριλαμβανομένων των βραχονησίδων που ευρίσκονται στα χωρικά μας ύδατα. Οι υπόλοιπες βραχονησίδες επί των διεθνών υδάτων είναι εδάφη βεβαίως εκτός οιασδήποτε κυριαρχίας κράτους και ανήκουν μόνο στα πουλιά τους. Με τον τρόπο αυτόν η θεωρία των γκρίζων ζωνών εξαφανίζεται.

7)Όσον αφορά στα νησιά Ίμια, επί των οποίων περνά η όριος γραμμή και εξ αιτίας των οποίων οι δύο χώρες ευρέθησαν στο χείλος του πολέμου με ευθύνη περισσότερο της ελληνικής πλευράς το 1996, προτείνω να παραμείνουν σε καθεστώς ”no troops, no ships, no flags”, ασχέτως ποιο κράτος διεκδικεί την κυριαρχία. Ίσως το καλύτερο είναι να κηρυχθεί εκεί θαλάσσιο πάρκο προστατευόμενο από τα δύο κράτη και οι βραχονησίδες αυτές να αφεθούν και αυτές στα πουλιά τους.

8)Πύραυλοι που απειλούν την ασφάλεια των δύο χωρών να απομακρυνθούν εκατέρωθεν και να εγκαταλειφθεί οποιαδήποτε σκέψη εγκατάστασής τους στα ελληνικά νησιά ή στην τουρκική ακτογραμμή και σε βάθος 200χλμ. τουλάχιστον εντός της Τουρκίας ή στον βορρά αυτής για την αντιμετώπιση πιθανού ρωσικού κινδύνου. Επίσης καλόν είναι οι δύο στόλοι να μην ασκούνται στο ΒΑ Αιγαίο. Γιατί όχι να διεξάγονται κοινές ασκήσεις του ελληνικού και τουρκικού στόλου; Σύμμαχοι δεν είμαστε; Οι δύο χώρες κανονικά πρέπει να προστατεύουν η μία την άλλη.

9)Η Τουρκία να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε η ροή λαθρομεταναστών προς την Ελλάδα να ανακοπεί. Αλλά, αυτό μπορεί να γίνει μόνον με την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης μεταξύ των δύο χωρών στην βάση των προτάσεων που προανέφερα.

Παρακάτω, παραθέτω ορισμένες συμβουλές προς ανενημέρωτους Έλληνες και φοβούμαι οτι είναι πολλοί, όπως φρόντισαν διαχρονικώς ΟΛΟΙ οι πολιτικοί μας.

Πρώτον, ΟΥΔΕΜΙΑ δύναμις στον κόσμο, μικρή ή μεγάλη θέλει το Αιγαίο ελληνική λίμνη. Το Αιγαίο ήταν και θα παραμείνει ελεύθερο για όλους πέρασμα. Απλά βάζουν την Τουρκία μπροστά για να φαίνεται αυτή η κακιά.

Δεύτερον, σταματήστε να νομίζετε οτι επειδή παίρνετε το καράβι από τον Πειραιά και πηγαίνετε στην Λήμνο οτι όλη η θάλασσα που περνάτε είναι ελληνική. Το 60% του Αιγαίου και περισσότερο είναι διεθνής θάλασσα, ελεύθερη για όλους (ΠΡΟΣΟΧΉ, ΔΕΝ ΕΝΝΟΏ ΕΔΏ ΤΟΥΣ ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΆΣΤΕΣ).

Τρίτον, επ’ουδενί μην νομίζετε οτι νοείται ευρωπαϊκή συλλογική άμυνα με την Τουρκία έξω. Η πρώτη χώρα που μπορεί να εκτεθεί σε κινδύνους με την Τουρκία εκτός ευρωπαϊκής άμυνας είναι η Ελλάδα.

Τέταρτον, επ’ουδενί μην θεωρήσετε οτι δήθεν γίνονται προσπάθειες αναβίωσης της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Οι Τούρκοι αυτό το γνωρίζουν. Ως γνώστης της Ιστορίας της Ευρώπης και της Μεσογείου μπορώ να διαβεβαιώσω άπαντας οτι σύμφωνα με τους νόμους της Ιστορίας, οι οποίοι δεν αλλάζουν, μια Αυτοκρατορία που αποσύρεται από τα εδάφη της δεν ξαναγυρίζει ΠΟΤΕ. Ο τελευταίος δικτάτορας της Ιταλίας που επιχείρησε αναβίωση της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας κατέληξε κρεμασμένος ανάποδα το 1945 στην κεντρική πλατεία του Μιλάνου. Ο Πούτιν αυτόν τον νόμο της Ιστορίας τον μαθαίνει τώρα, πληρώνοντας με το αίμα μισού εκατομμυρίου Ρώσων.

Κλείνοντας, διερωτώμαι τι κέρδισε η Ελλάδα με δεκαετίες εχθρότητας με την Τουρκία; Μπορεί κάποιος να μου δείξει το όφελος; Οι Τούρκοι είναι γείτονες και πολύ ελληνικό αίμα ρέει στις φλέβες τους, ιδιαίτερα σε όσους κατοικούν στα δυτικά παράλια. Στην πραγματικότητα είναι Ίωνες με άλλη γλώσσα και θρησκεία. Οι νησιώτες μας αυτό το ξέρουν και το λένε οι ίδιοι. Όταν χτυπούν οι σεισμοί, οι Έλληνες αυθόρμητα και αβίαστα βοηθούν και οι Τούρκοι το ανταποδίδουν σε δικές μας δύσκολες στιγμές. Αυτό εγώ το ονομάζω ”φωνή του αρχαίου αίματος” , η οποία είναι πανίσχυρη και καμία πολιτική δεν μπορεί να την νικήσει. Το αίμα νερό δεν γίνεται και ας λένε ό’τι θέλουν οι Σαμαράδες αυτού του τόπου, ιδιαίτερα όταν ξέρουν οτι δεν θα σκοτωθούν, ούτε θα σακατευτούν, ούτε θα πνιγούν οι ίδιοι σε περίπτωση πολέμου. Οι Σαμαράδες αυτού του τόπου σε περίπτωση νίκης θα διεκδικήσουν πρώτοι την πατρότητα και σε περίπτωση ήττας και εθνικής συμφοράς ξέρουν ήδη από τώρα σε ποιους θα ρίξουν την ευθύνη.

Χρόνια επιτήδειας καλλιεργημένης εχθρότητας έπεισαν πολλούς Έλληνες οτι οι Τούρκοι είναι αιωνίως εχθροί. Γιατί δεν τους δίνουμε μια ευκαιρία να αποδείξουν το αντίθετο;

Ιωάννης Ξηρός

Ταξίαρχος ε.α.