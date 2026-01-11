ΣΜΥ-Τρίκαλα: Ενας δεσμός ζωής σε γκρίζο φόντο 

Γιορτάσαμε πρόσφατα τα 50 χρόνια από την έλευση της ΣΜΥ στην πόλη μας, έμπλεοι έντονων συναισθημάτων, καθιστώντας μας υπερήφανους για τις σχέσεις αλληλεπίδρασης και αλληλεγγύης των συντελεστών της Σχολής με τους πολίτες και την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Νιώσαμε, ταυτόχρονα, ότι έρχονται άλλα τόσα χρόνια που η συγκεκριμένη σχολή θα κοσμεί την περιοχή μας, θα αναπτύσσεται και θα ευημερεί.

Το σχέδιο νόμου με την ονομασία «Χάρτης Μετάβασης των Ενόπλων Δυνάμεων στη Νέα Εποχή» που κατατέθηκε στη Βουλή τον Δεκέμβριο του 2025 και έχει συζητηθεί σε β΄ ανάγνωση εισήχθη προς στήριξη στην Ολομέλεια καισχετίζεται με το παρόν και το μέλλον της σχολής, η οποία ανωτατοποιείται.

Έχουμε καταστεί όμως κοινωνοί πλήθος αντιδράσεων, κυρίως από στρατιωτικούς, εκπροσώπους του ΣΑΣΜΥ και άλλων ενώσεων, σχετικά με τη νέα δομή σταδιοδρομίας, τη θέση των υπαξιωματικών και τα δικαιώματά τους στο πλαίσιο της εν λόγω μεταρρύθμισης, που προκαλούν εύλογα σκέψεις και ανησυχίες για τη βιωσιμότητα της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών Τρικάλων.

Δεν έχουμε την επίγνωση, ώστε να αναλύσουμε για το πώς ακριβώς θα δομηθεί η συνολική εκπαίδευση, η επαγγελματική εξέλιξη και ο διαχωρισμός βαθμών, αλλά μας ανησυχεί ο τρόπος μετατροπής των ανώτερων σχολών σε ανώτατες σχολές μονίμων υπαξιωματικών, αφού ενταχθούν σε ένα Ενιαίο Συντονιστικό Οργανισμό Ακαδημαϊκής Εκπαίδευσης. Τελικά, θα μεταφερθούν όλες οι σχολές, όπως ακούσαμε ή διαβάσαμε, στην Αττική ή οι κατά τόπους σχολές μπορούν να υλοποιήσουν συνεργασίες με Πανεπιστήμια της Περιφέρειάς τους, να κάνουν ανταλλαγές και κοινά εκπαιδευτικά προγράμματα παραμένοντας στον τόπο τους;

Ως μέλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης αλλά και ως τρικαλινός πολίτης νοιάζομαι για τη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών (ΣΜΥ), η οποία αποτελεί εδώ και δεκαετίες έναν από τους πιο σταθερούς και ζωντανούς θεσμούς της πόλης των Τρικάλων. Η παρουσία της δεν είναι μόνο στρατιωτικής σημασίας, αλλά έχει βαθύ κοινωνικό, οικονομικό και αναπτυξιακό αποτύπωμα στην τοπική κοινωνία.

Η ΣΜΥ συνδέει τα Τρίκαλα με τις Ένοπλες Δυνάμεις και την Εθνική Άμυνα, προσδίδοντας στην πόλη κύρος, εξωστρέφεια και εθνικό ρόλο. Κάθε χρόνο εκατοντάδες σπουδαστές και στελέχη ζουν, σπουδάζουν και δραστηριοποιούνται στην περιοχή, στηρίζοντας την τοπική αγορά, την εστίαση, την κατοικία και τις υπηρεσίες. Για πολλές οικογένειες και επαγγελματίες, η ΣΜΥ αποτελεί βασικό πυλώνα οικονομικής σταθερότητας.

Πέρα όμως από την οικονομία, η ΣΜΥ είναι κομμάτι της ταυτότητας των Τρικάλων. Συμμετέχει σε εθνικές επετείους, κοινωνικές δράσεις και πολιτιστικά δρώμενα, ενισχύοντας τον δεσμό της σχολής με τους πολίτες καιδημιουργώντας μια μοναδική συνοχή ενός συνόλου. Η απομάκρυνσή της θα δημιουργούσε ένα δυσαναπλήρωτο κενό, τόσο συμβολικό, όσο και ουσιαστικό.

Σε μια περίοδο που συζητείται η αναβάθμιση των στρατιωτικών σχολών, η ΣΜΥ δεν πρέπει να κλείσει ούτε να φύγει από τα Τρίκαλα. Αντίθετα, πρέπει να ενισχυθεί, να εκσυγχρονιστεί και να παραμείνει στην πόλη που τη στήριξε και στηρίχθηκε από αυτήν. Η ΣΜΥ είναι και πρέπει να συνεχίσει να είναι αναπόσπαστο κομμάτι του παρόντος και του μέλλοντος των Τρικάλων.

Μιχάλης Λάππας

Αντιδήμαρχος Παιδείας Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Τρικκαίων