Πανελλήνιες εξετάσεις 2026, υψηλόβαθμες και χαμηλόβαθμες σχολές

Αμέσως μετά την πρόσφατη ανακοίνωση των βαθμολογιών των Πανελληνίων εξετάσεων, άρχισε και η συχνά ασύνδετη με το πραγματικό ακαδημαϊκό προϊόνσυζήτηση περί υψηλόβαθμων και χαμηλόβαθμων σχολών. Στη χώρα μας, δυστυχώς, οι επιλογές σχολών εξακολουθούν να καθορίζονται κυρίως από την πόλη φοίτησης και την ελκυστικότητα της φοιτητικής ζωής. Η ποιότητα του διδακτικού και ερευνητικού έργου, οι διεθνείς συνεργασίες και η σχέση με την αγορά εργασίας λίγο συνεκτιμώνται. Ακόμη λιγότερο εξετάζεται η αισθητική των χώρων φοίτησης που, αν και αποτελούν αναπόσπαστο στοιχείο της μαθησιακής διαδικασίας,η κατάσταση είναι συνήθως αποκαρδιωτική.

Δεν αρκεί, επομένως, η απλή αναζήτηση σχολών και βάσεων εισαγωγής. Χρειάζεται τεκμηριωμένη ενημέρωση γύρω από την ποιότητα, τις διακρίσεις, την ερευνητική δραστηριότητα και τις δυνατότητες κάθε σχολής. Διαφορετικά, θα συνεχίσουμε να οδηγούμε χιλιάδες νέους ανθρώπους σε αποφάσεις που βασίζονται περισσότερο στον γεωγραφικό χάρτη της Ελλάδας, παρά στον ακαδημαϊκό χάρτη της γνώσης και της προοπτικής.

Τέλος, σε όσους/όσες αισθάνονται ότι δεν πέτυχαν τον στόχο τους, να θυμίσω πως η ζωή και το μέλλον δεν καθορίζονται από μία μόνο εξέταση. Ας γίνει λοιπόν η υποτιθέμενη αποτυχία ευκαιρία για την αναζήτηση μιας νέας διαδρομής, προς γνωστικά πεδία και επαγγέλματα που δεν εγκλωβίζονται στα Προκρούστεια στεγανά των «υψηλόβαθμων» και «χαμηλόβαθμων» σχολών.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΕΝΤΑΚΗΣ

Ομότιμος Καθηγητής