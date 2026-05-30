Ο «άγνωστος» ακαδημαϊκός χάρτης της χώρας

Πρόσφατα διοργανώθηκε στην πόλη μας ενημερωτική εκδήλωση με αντικείμενο τις Πανελλαδικές εξετάσεις και τις διαθέσιμες επιλογές πανεπιστημιακών Σχολών και Τμημάτων. Πρόκειται, αναμφίβολα, για μια χρήσιμη πρωτοβουλία, καθώς οι μαθητές-υποψήφιοι καλούνται να λάβουν ίσως την πρώτη σημαντική απόφαση που αφορά στο μέλλον τους.

Ωστόσο, ένα περιστατικό κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης ανέδειξε ένα βαθύτερο και διαχρονικό πρόβλημα γύρω από τον επαγγελματικό προσανατολισμό και την επιλογή σπουδών. Σε ερώτηση προς τους παρευρισκόμενους για το αν γνωρίζουν ότι τα δύο πανεπιστημιακά Τμήματα της πόλης διαθέτουν οκτώ άτομα στο κορυφαίο 1-2% της παγκόσμιας επιστημονικής κοινότητας, ουδείς ήταν σε θέση να απαντήσει!

Στη χώρα μας, δυστυχώς, οι επιλογές σπουδών εξακολουθούν να γίνονται με βασικό κριτήριο την πόλη φοίτησης: πόσο κοντά βρίσκεται στο σπίτι, πόσο «ελκυστική» θεωρείται ως φοιτητική πόλη, ή ποιο είναι το κόστος διαβίωσης. Ελάχιστα συζητούνται ζητήματα όπως η ποιότητα και το ερευνητικό έργο των διδασκόντων, οι διεθνείς συνεργασίες ή η σύνδεση των Τμημάτων με την αγορά εργασίας.

Δεν αρκεί, λοιπόν, η απλή παρουσίαση σχολών και βάσεων εισαγωγής. Χρειάζεται τεκμηριωμένη ενημέρωση γύρω από την ποιότητα, τις διακρίσεις, την ερευνητική δραστηριότητα και τις δυνατότητες κάθε Τμήματος. Διαφορετικά, θα συνεχίσουμε να οδηγούμε χιλιάδες νέους ανθρώπους σε αποφάσεις που βασίζονται περισσότερο στον γεωγραφικό χάρτη της Ελλάδας, παρά στον ακαδημαϊκό χάρτη της γνώσης, της αριστείας και της προοπτικής.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΕΝΤΑΚΗΣ

Ομότιμος καθηγητής

* Αναδημοσίευση από την εφημερίδα «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ»