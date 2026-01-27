Η κανονικότητα που σκοτώνει

Σήμερα η χώρα μας συγκλονίζεται από ένα ακόμη πολύνεκρο δυστύχημα. Ο λαός μας ξεκληρίζεται καθημερινά με τους πιο απίθανους τρόπους, τροχαία, πλημμύρες, σιδηροδρομικά δυστυχήματα, θάνατοι λόγω ανύπαρκτων ή κακοσυντηρημένων υποδομών, εγκληματικότητα, βία ανηλίκων, χιονοστιβάδες, εργατικά ατυχήματα.

Νέοι άνθρωποι χάνονται στην πιο παραγωγική τους ηλικία, οικογένειες καταστρέφονται, γονείς θρηνούν, παιδιά υποφέρουν. Ο τόπος μας βιώνει έναν ακήρυχτο πόλεμο χωρίς να μπορεί να αμυνθεί γιατί ο εχθρός είναι αόρατος και είναι παντού, είναι η αυτοκαταστροφική φύση, η ιδιοσυγκρασία και η κουλτούρα του Νεοέλληνα. Κάτι γίνεται λάθος, πολλά γίνονται λάθος.

Μάτια κλείνουν, αυτιά κωφεύουν, στόματα φιμώνονται, συνειδήσεις αλλοιώνονται. Και τα λάθη επαναλαμβάνονται και αποκτούν χαρακτήρα κανονικότητας, μια κανονικότητα που σκοτώνει.

Σήμερα τα Τρίκαλα θρηνούν. Συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων και πρωτίστως στήριξη σε αυτούς που μένουν πίσω, κυρίως στα παιδιά.

Συμπαράσταση και στήριξη θα χρειαστεί και το οικοσύστημα της εταιρείας καθώς τέτοιες επιχειρήσεις αποτελούν πυλώνες της οικονομίας και της ανάπτυξης και πηγές βιοπορισμού για δεκάδες οικογένειες, εν προκειμένω στα Τρίκαλα και τη Θεσσαλία.

Βασίλειος Ντόβας

Ειδικός ασφάλειας & υγείας στην εργασία