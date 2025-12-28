“Ανάπτυξη για όλους με ψηφιακά εργαλεία”

Άρθρο του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου

Η συζήτηση για την οικονομία και τις προοπτικές της χώρας αποκτά πραγματικό νόημα όταν συνδέεται με το πώς αυξάνεται στην πράξη η παραγωγικότητα, μειώνονται τα εμπόδια και ενισχύεται η εμπιστοσύνη. Με απλά λόγια, ανάπτυξη δεν είναι μόνο οι δείκτες. Είναι ο χρόνος που κερδίζει ο πολίτης, η επιχείρηση που επενδύει με λιγότερη αβεβαιότητα, το κράτος που λειτουργεί με συνέπεια και ασφάλεια.

Στο υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης αντιμετωπίζουμε την ανάπτυξη ως μια αλυσίδα παρεμβάσεων που μειώνει κόστος και καθυστερήσεις, βελτιώνει υπηρεσίες, προστατεύει κρίσιμες λειτουργίες. Η Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη επιμένει σε αυτή τη μεταρρυθμιστική συνέχεια, ώστε το κράτος να λειτουργεί ως καταλύτης και όχι ως φρένο για την οικονομία.

Πρώτη και κρίσιμη διάσταση είναι η ταχύτερη απονομή της Δικαιοσύνης. Όταν η δικαστική διαδικασία γίνεται πιο γρήγορη και προβλέψιμη, ενισχύεται η ασφάλεια δικαίου, βελτιώνεται το επενδυτικό κλίμα, μειώνεται ο «κρυφός φόρος» των καθυστερήσεων που επιβαρύνει επιχειρήσεις και πολίτες. Τα ψηφιακά συστήματα που υλοποιούμε στη Δικαιοσύνη υπηρετούν ακριβώς αυτόν τον στόχο: καλύτερη ροή υποθέσεων, διαφάνεια, λιγότερη γραφειοκρατία, μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα.

Δεύτερη διάσταση είναι οι υποδομές. Τα νέα δίκτυα, με έμφαση στις οπτικές ίνες και στη συνδεσιμότητα νέας γενιάς, αποτελούν προϋπόθεση για να αναπτυχθεί η οικονομία της γνώσης. Η ισχυρή ευρυζωνική βάση δεν είναι τεχνική λεπτομέρεια . Είναι το έδαφος πάνω στο οποίο χτίζονται επενδύσεις, εξαγωγές υπηρεσιών, νέες θέσεις εργασίας.

Τρίτη διάσταση είναι το Κτηματολόγιο και η συνολική αναβάθμιση των μητρώων. Η επιτάχυνση του Κτηματολογίου μειώνει την αβεβαιότητα γύρω από την ιδιοκτησία και τις συναλλαγές, διευκολύνει επενδύσεις και χρηματοδοτήσεις, επιταχύνει έργα. Στο ίδιο πλαίσιο, η εκκαθάριση των μητρώων και, κυρίως, η δημιουργία Ενιαίου Μητρώου Ακινήτων αποτελούν βαθιά μεταρρύθμιση για την οικονομία: ένα σταθερό, αξιόπιστο «σημείο αλήθειας» για την ακίνητη περιουσία, που μειώνει λάθη, αντικρουόμενα δεδομένα και άσκοπες διοικητικές επιβαρύνσεις. Τέταρτη διάσταση είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων. Ο άξονας 2 του ψηφιακού μετασχηματισμού των επιχειρήσεων εστιάζει ακριβώς στο να περάσουν περισσότερες ελληνικές εταιρίες σε εργαλεία αυτοματοποίησης και δεδομένων, με τρόπο που να μεταφράζεται σε παραγωγικότητα, ποιότητα και εξωστρέφεια.

Πέμπτη διάσταση είναι οι δεξιότητες. Χωρίς ανθρώπους που να μπορούν να αξιοποιούν τα νέα εργαλεία, η τεχνολογία δεν αποδίδει. Γι’ αυτό δίνουμε ιδιαίτερο βάρος στις ψηφιακές δεξιότητες και προχωρούμε σε πρόγραμμα απόκτησης δεξιοτήτων με τους κοινωνικούς εταίρους, ώστε η ψηφιακή μετάβαση να γίνει υπόθεση πολλών, όχι προνόμιο λίγων. Τέλος, ανάπτυξη είναι και η επιχειρησιακή συνέχεια μαζί με την κυβερνοασφάλεια. Σε μια εποχή που οι ψηφιακές απειλές είναι διαρκείς, η προστασία κρίσιμων υποδομών και δεδομένων αφορά άμεσα την οικονομία: αποτρέπει διακοπές λειτουργίας, περιορίζει απώλειες, θωρακίζει την εμπιστοσύνη και τη φήμη οργανισμών και επιχειρήσεων.

Σε αυτή τη συνολική στρατηγική εντάσσεται και το Εργοστάσιο Τεχνητής Νοημοσύνης (ΑΙ Factory), για το οποίο πρόσφατα νομοθετήσαμε, με στόχο να περάσει η Τεχνητή Νοημοσύνη από την «υπόσχεση» στην καθημερινή εφαρμογή για την οικονομία και το κράτος. Το Al Factory «Pharos» στηρίζεται υπολογιστικά στον υπερυπολογιστή «Δαίδαλο», ενώ στο ίδιο οικοσύστημα εντάσσεται και ένας νέος υπερυπολογιστής στη Δυτική Μακεδονία, ενισχύοντας τις εθνικές μας δυνατότητες σε υποδομές αιχμής. Πρόκειται για έναν πρακτικό μηχανισμό που μειώνει το κόστος εισόδου, διευκολύνει την πρόσβαση σε υπολογιστική ισχύ και τεχνογνωσία, φέρνοντας πιο κοντά πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, νεοφυείς επιχειρήσεις, δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, ώστε η καινοτομία να μετατρέπεται σε παραγωγικότητα και οικονομική αξία.

Αυτές είναι οι «ήσυχες» αλλά καθοριστικές αλλαγές που κρίνουν την πορεία της οικονομίας. Με υποδομές, ασφαλή συστήματα, καθαρά μητρώα, δεξιότητες και στοχευμένες εφαρμογές, η Ελλάδα κερδίζει χρόνο, μειώνει κόστος, αυξάνει παραγωγικότητα και χτίζει μια πιο ανθεκτική ανάπτυξη με διάρκεια.

